Ormana bırakılmak üzere toplanan köpeklerin yardımına hayvanseverler yetişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araç ile Çatalca'da ölüme terk edilmek üzere getirilen köpeklere hayvanseverler sahip çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan sahipsiz köpeklerin, ormanlık alanlarda ölüme terk edildiği haberini alan hayvanseverler ormanlık alanlarda adeta pusu kurdu. Çatalca'nın belirli bölgelerinde aralıklarla bırakılan köpeklerin izini süren hayvanseverler bu kez İBB ekiplerine suçüstü yaptı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşayan sahipsiz köpeklerin toplanıp, ormanlık alanlarda ölüme terk edilmesi üzerine hayvanseverler harekete geçti. Son zamanlarda İstanbul ormanlarında artan köpek sayısı nedeniyle bırakılan yerleri tespit eden vatandaşlar bu alanlarda nöbet tuttular. İddiaya göre, Çatalca İstanbul caddesi üzerinde bulunan ormanlık alana İBB ekipleri tarafından köpek bırakıldığını gören vatandaşlar Jandarmaya haber verdi. Olay ile ilgili tutanak tutturan vatandaşlar köpeklerin ormanlık alanlara salınmasının yasal olmadığını vurguladı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri araç içinde bulunan 2 kişi hakkında tutanak tutarak hayvanların doğaya bırakılmasını engellediler.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği ise olay yerine gelerek sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "İstanbul'un kırsal alanlarında yüzlerce köpek toplu şekilde ölüme terk ediliyor. Yetkililer bu uygulamaya son versin" ifadelerini kullandı.

"Nereye salacağımızı size soracak değiliz"

Hasta ve aç şekilde yüzlerce hayvanın kırsal alanlara bırakıldığını ifade eden Paçalı, "Bugün İBB'ye ait bir aracın hayvanları ormana bıraktığını tespit ettik. Hemen olayı Jandarma ekiplerine bildirerek gereken işlemleri yapmalarını istedik. Sadece burada değil İstanbul'un tüm kırsal alanlarında çeşitli ilçelerden toplanan hayvanlar ölüme terk ediliyor. Tabi ki bu şahıslardan şikayetçi olduk. Aracın içindeki köpeklerin kulaklarındaki çiplerin okutulmasına izin verilmiyor. Çünkü İstanbul'un çeşitli yerlerinden toplanan hayvanlar olduğu ortaya çıkacak. Bunu yapan personele "neden yapıyorsunuz?" diye sorduğumuzda "nereye salacağımızı size soracak değiliz" diyorlar. Hiçbir kanun böyle bir yetki verilmiyor. Yetkililerden yardım talep ediyoruz" diye konuştu.