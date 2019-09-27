Son Dakika Haberleri: Ormana çıra toplamaya giden yaşlı adam 2 gündür kayıp
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ormana çıra toplamaya giden yaşlı adam 2 gündür kayıp

1 saat önce

Eskişehir'de önceki gün öğle saatlerinde çıra toplamak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Ormana çıra toplamaya giden yaşlı adam 2 gündür kayıp, System.String[]

Eskişehir'de önceki gün öğle saatlerinde çıra toplamak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor. Polis Özel Harekat ekipleri de destek amaçlı bölgeye intikal etti.


Alınan bilgiye göre. Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında yakınlarına ormana çıra toplamaya gideceğini söyleyen Mustafa Köseler (81), balta ve torbasını alarak evden ayrıldı. Birkaç saat geçmesine rağmen eve dönmeyen yaşlı adamın yakınları telaşlanarak durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, Köseler'in hangi istikametten gittiği bilgisini yakınları ve mahalle sakinlerinden alarak arama çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinde İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de bölgeye sevk edildi. Ardından Eskişehir Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Büyük Ayı Arama Kurtarma ekipleri de destek için bölgeye gitti. AKUT'a ait Fırtına ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği Çakıl ile birlikte yaklaşık 30 kişilik ekip, Çayırlıöz mevkiinde Mustafa Köseler'i aramaya başladı. 2 gündür parsel parsel aranan orman daraltılarak alternatif güzergahlar belirlendi. Arama kurtarma çalışmalarına ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat unsurları da katıldı. Henüz bulunamayan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var
Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu "Çocuğum hasta kusura bakmayın" deyip bankayı soydu Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 20:51:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ormana çıra toplamaya giden yaşlı adam 2 gündür kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]