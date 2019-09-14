Ormana düşen yıldırım yangına sebep oldu
ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını helikopterlerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Sabaha karşı 01: 00 sıralarında başlayan yağmur sırasında Ovacık Mahallesinin dağlık kesimindeki ormanlık alana yıldırım düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilip yetkili makamlara bildirilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahale edildi.
Kemer sahilinden dolum yapan 2 helikopter, yüzlerce metre yüksekteki vadide çıkan yangına müdahale etti. 09: 00 sıralarında kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.