Son Dakika Haberleri: Ormana düşen yıldırım yangına sebep oldu
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Ormana düşen yıldırım yangına sebep oldu

45 dakika önce

Ormana düşen yıldırım yangına sebep olduANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını helikopterlerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ormana düşen yıldırım yangına sebep oldu

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını helikopterlerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Sabaha karşı 01: 00 sıralarında başlayan yağmur sırasında Ovacık Mahallesinin dağlık kesimindeki ormanlık alana yıldırım düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilip yetkili makamlara bildirilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahale edildi.

Kemer sahilinden dolum yapan 2 helikopter, yüzlerce metre yüksekteki vadide çıkan yangına müdahale etti. 09: 00 sıralarında kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ormana düşen yıldırım yangına sebep oldu

Antalya, Ormana, Kemer, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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