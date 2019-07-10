Son Dakika Haberleri: Ormana ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Ormana ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanın içerisine ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ormana ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Karamürsel, Jandarma, Kocaeli, Güncel
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, ormanın içerisine ekilen 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel Tahtalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri ormanlık alanda arama yaptı. Köyüstü mevkiinde 186 kök, Açmalar mevkiinde 236 kök, Köyaltı Dereyatağı mevkiinde 3 bin 253 kök ve Dereyatağı mevkiinde 500 kök olmak üzere toplam 4 bin 175 kök Hint keneviri, imha edilmek üzere söküldü. Jandarma kenevirleri ekenleri yakalamak için çalışma başlattı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:20 Kaynak: DHA
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