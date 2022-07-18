Ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı - Son Dakika
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Ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı

18.07.2022 23:44
Ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda saksılar içinde 380 kök kenevir bitkisi yetiştiren şahıs, kenevirleri sularken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda saksılar içinde 380 kök kenevir bitkisi yetiştiren şahıs, kenevirleri sularken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Saruhanlı ilçesi Seyitoba Mahallesi'nde U.Y.'nin (42) ormanlık alana 380 kök kenevir ektiğinin belirlenmesi üzerinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi saat 13.30 sıralarında kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakaladı. Saksılar içerisindeki 380 kök kenevire el konulurken, arazide yapılan detaylı aramada poşet içerisinde 153 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 350-400 metre uzunluğunda damla sulama borusu, şahsın üst aramasında da 5 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olay yerine jandarma OYİT ekipleri çağrılırken, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından 19 Temmuz Salı günü adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Saruhanlı, Jandarma, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı - Son Dakika
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