Yangının ardından yakalandılar, ormana giriş yasağını delip haberleri olmadığını söylediler - Son Dakika

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Yangının ardından yakalandılar, ormana giriş yasağını delip haberleri olmadığını söylediler

Yangının ardından, polis ve jandarmadan orman içinde şüpheli araç ve kişileri sorguladı

Polisin uyardığı vatandaşlar, ormana girişin yasak olduğunu bilmediklerini savundu

ANTALYA - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis ve jandarma ekipleri girilmesi yasak olan orman içinde şüpheli araç ve kişileri sorguladı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi, Kepez Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nin üst tarafında çıktı. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Engebeli olması nedeniyle bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. 4 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını devam ediyor. Yangının başlangıç noktasında, piknik ateşinin yakıldığı ve etrafının taşlarla kapatıldığı görüldü. Yangının buradan çıkıp çıkmadığı noktasında ekiplerin araştırması devam ediyor.

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri yanan alanın yakın noktasında şüpheli otomobil ve şahısları olduğunu fark etti.

Ekipler tek tek gidip araçları orman içinde buldu ve çıkardı. Kimlik kontrolü yapılan şahıslar uyarılmalarının ardından ormandan ayrıldı. Bazı şahısların polislerin uyarılarına, ormana girmenin yasak olduğunu bilmediklerini söyledikleri görüldü.

Antalya Valiliği, "Antalya İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Antalya sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021- 31.08.2021 tarihleri arasında, 6381 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin bendi ve 66'ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır" açıklamasını yapmıştı.