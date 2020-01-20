Ormana gizlenen bidonlarda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ormana gizlenen bidonlarda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Ormana gizlenen bidonlarda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

59 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, ormana gizlenmiş bidonlarda 30 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Ormana gizlenen bidonlarda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, ormana gizlenmiş bidonlarda 30 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık arazide gizlenmiş 5 bidonda toplam 30 kilogram kubar esrar ele geçirdi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir kavanozda kenevir tohumları bulundu.

Balıkesir, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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