Ormana gizlenen bidonlarda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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Ormana gizlenen bidonlarda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
59 dakika önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, ormana gizlenmiş bidonlarda 30 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, ormana gizlenmiş bidonlarda 30 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık arazide gizlenmiş 5 bidonda toplam 30 kilogram kubar esrar ele geçirdi, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir kavanozda kenevir tohumları bulundu.
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