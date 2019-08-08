Son Dakika Haberleri: Ormana Hint keneviri eken şüpheli fotokapana takıldı
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Ormana Hint keneviri eken şüpheli fotokapana takıldı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alana Hint keneviri eken şüpheli, jandarma ekiplerinin yerleştirdiği fotokapan sayesinde yakalandı.

Ormana Hint keneviri eken şüpheli fotokapana takıldı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alana Hint keneviri eken şüpheli, jandarma ekiplerinin yerleştirdiği fotokapan sayesinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi Bakacaklar mevkisindeki ormanlık alanda kenevir ekildiği ihbarı üzerine bölgeye fotokapan yerleştirildi.
Fotokapana yakalanan şüphelinin kimliğini ve ekim alanını tespit eden ekipler, E.K'yi kenevirleri sulamaya geldiği sırada yakaladı.
Ormanlık alanda yapılan araştırmada 3 farklı noktaya ekilmiş 291 kök kenevir bitkisi ve kurutulmaya bırakılmış 33 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Jandarma, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:16 Kaynak: AA
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