Ormana kaçak hafriyat döken firmaya 265 bin lira ceza - Son Dakika

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alana hafriyat döken şirkete, 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Çekrice Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçak hafriyat döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ormanlık alanda belirlenen noktalarda gizli takip yapan ekipler, firmada çalışan şoförü, hafriyat dökerken yakalandı. Kaçak hafriyat dökümü yapan şirkete Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince çevrenin kirletilmesinden dolayı 265 bin 497 lira ceza uygulandı.