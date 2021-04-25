Ormana'nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu - Son Dakika

Ormana'nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu

25.04.2021 12:10

Ormana'nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu Tarihi düğmeli evler, ev giyim kataloğu çekimlerine ev sahipliği yaptı Rus mankenler, tarihi doku önünde 3 gün boyunca objektif karşısına geçti Antalya'nın İbradı ilçesinde tarihi düğmeli evlerde bir ev giyim firmasının 2021–2022...

Ormana'nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu

Tarihi düğmeli evler, ev giyim kataloğu çekimlerine ev sahipliği yaptı

Rus mankenler, tarihi doku önünde 3 gün boyunca objektif karşısına geçti

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde tarihi düğmeli evlerde bir ev giyim firmasının 2021–2022 kış koleksiyonunun çekimleri yapıldı. Katalog çekimleri için Belaruslu manken Lizaveta Paulouskaya, Rus manken Marianna Eremenko ve Macar erkek manken Oliver Adam Nemeth ile toplam 5 model, 3 gün boyunca objektif karşısına geçti.

Türkiye'de ürettiği ev giyim ürünlerinin yüzde 80'ini Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Rusya, Almanya ve Slovenya gibi birçok ülkeye ihraç eden bir firmanın bu ülkelere göndereceği katalogların çekimleri, düğmeli evler arasında İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi'nde yapıldı. Katalog çekimleri için Belaruslu manken Lizaveta Paulouskaya, Rus manken Marianna Eremenko ve Macar erkek manken Oliver Adam Nemeth ile toplam 5 model objektif karşısına geçti. Ormana Mahallesi'nde bulunan düğmeli ev butik oteli, diğer düğmeli evler ve sokaklarda gerçekleşen çekimlerde ev giyimleriyle poz veren modeller ilgi çekti. 3 gün süren çekimlere 20 kişilik ekip katıldı.

Ev giyim firması sahibi Fatih Canpolat, çekimleri gerçekleştirmeden önce Ormana'ya hiç gelmediğini ve sosyal medya üzerinde araştırma yaparak 2021-2022 kış koleksiyonlarının çekimlerini Ormana'da yapmaya karar verdiklerini söyledi.

"Ormana doğal bir stüdyo"

Özellikle Ormana köyünün doğal güzellikleri, düğmeli evleri ve insanlarından çok etkilendiklerini ve Ormana'nın doğal bir stüdyo olduğunu anlatan Canpolat, "2021-2022 kış koleksiyonları çekimi için Ormana köyüne geldik. Düğmeli evlerden ben ve ekibim çok etkilendik. Biz giyim firması olarak yapmış olduğumuz tasarımlarda zamanın, modanın trendlerini günümüz trendleriyle uyarlayarak aynı zamanda ülkemizin kültürel farklılıklarını da yapmış olduğumuz çalışmalarımızı müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

"Aynı zamanda kültür elçiliği yapıyoruz"

Çekimlerini özellikle Türkiye'nin çeşitli tarihi mekanlarında gerçekleştirerek kültür elçiliği de yaptıklarına dikkat çeken Canpolat, "Biz daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda koleksiyon çekimlerimizi ülkemizin keşfedilmemiş veya yeni keşfedilen bölgelerinde, yörelerinde, tarihi eserlerin olduğu yerlerde çekimlerimizi yaparak aynı zamanda yüzde 80 ihracatı olan firmamızın bir kültür elçiliği de yaptığı ön plana çıkmaktadır. Her sezon farklı bölgelerde çekim yapıyoruz. Biz aynı zamanda bir kültür elçiliği yapıyoruz. Bizim en büyük misyonlarımızdan bir tanesi de budur. Tekstil sektörü olarak ürün olarak yaptığımız grupların içerisinde de ürünlerimizin tanıtımıyla beraber bölgemizin ve ülkemizin tanıtımına da katkı sağlamaktayız. Bunun için Ormana köyündeki düğmeli evleri seçtik. Düğmeli evler 200-300 yıllık tarihe sahip olup, zamanında harç kullanılmadan evler yapılmış ve günümüze gelmiştir. Bu bölgede yaklaşık 250-300 adet civarında düğmeli ev mevcut. Bizler de bu farkındalığı, bu tasarımı ön plana çıkarma adına bütün ekibimizle beraber 2021-2022 sonbahar–kış koleksiyonumuzda bu farkındalığı ortaya koyarak koleksiyonumuza farkındalık sağladık" dedi.

"Çok güzel bir çalışma oldu"

Ormana'da umduğundan çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyen Canpolat, "3 gün süren çekimlerimiz sonucunda iyi bir iş ortaya çıktı. Düğmeli evlerin arasında, Ormana'nın değişik yerlerinde çekimlerimizi gerçekleştirdik. Çekimlerimiz üç gün sürdü. 5 tane yerli ve yabancı mankenle çalıştık. 20 kişilik ekibimizle beraber çekimlerimizi başarı ile tamamladık. Bölge halkı da bize büyük destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çekimler için mekan olarak seçtiğimiz Ormana'da bulunan 250-300 yıllık düğmeli evlerin tanıtımına bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burada çekilen fotoğraflar ve tanıtım filmlerini ihracat yaptığımız Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Rusya, Almanya ve Slovenya, birçok ülkelere dağıtacağız" diye konuştu.

"Düğmeli evleri ve butik otelleri harika"

Rus manken Marianna Eremenko, Türkiye'ye daha önce geldiklerini anlattı. Eremenko, "Türkiye'de daha önceki yıllarda birçok yerlerde katalog çekimlerine katıldım. Fakat Türkiye'de ilk defa Ormana köyüne geldim. Buradaki eşsiz tarihi düğmeli evlerden ve güzelliklerden çok etkilendim. Çok özel bir yerde çekim yaptık. Buranın enteresan bir mimarisi var. Harika bir yer. Çok memnun kaldım. Burası mükemmel bir yer. Düğmeli evleri ve butik otelleri harika bir yer. Buraya tatil yapmak için yeniden gelmeyi planlıyorum" diye konuştu.

"Burası anlatılmaz, yaşanır"

Çekimlere katılan Belaruslu manken Lizaveta Paulouskaya ise, Ormana'yı çok sevdiğini, büyülü atmosferden etkilendiğini ifade etti. Paulouskaya, "Burada mükemmel bir ortam var. Burada olduğum için çok mutluyum. Değişik bir mekanda, bugüne kadar hiç görmediğim değişik bir mimari olan düğmeli evlerde çekimler yaptık. Burayı ne kadar anlatsan azdır. Sadece yaşanır. Umarım burada tekrar çekimler yapabiliriz " ifadelerini kullandı.

Alternatif turizm işletmecisi Tolga Özgüven, "Yerli ve yabancı tekstil firmalarının Ormana gibi bir yeri tercih etmiş olmaları bizi son derece sevindirmeye başladı. Başta ülkemizi, Antalya'mızı ve Ormana'mızı tanıtmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

"Antalya'nın Safranbolu'su olma yolunda ilerliyor"

Özgüven, Ormana köyünün Antalya'nın Safranbolu'su olma yolunda adım adım ilerlediğini söyledi. Ormana'ya her yıl birçok yerli ve yabancı turistin konaklamak için geldiğini anlatan Özgüven, "Daha önceden birçok kez reklam ve belgesel çekimleri oldu. Artık katalog çekimleri için bu bölge tercih edilmeye başlandı. Yabancılardan sonra yerli katalog çekimleri de olmaya başladı. Tabi ki bu bize büyük gurur ve keyif veriyor. Çünkü bölgemizin tanıtımında büyük bir rol oynamış oluyor. Tanıtımına büyük etken oluyor" dedi.

Ormana'nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu
Ormana'nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu
Ormana'nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu
Ormana'nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu

Antalya, Ormana, İbradı, Rus, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ormana'nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu - Son Dakika


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