Son Dakika › 3. Sayfa › Ormana sıçrayan geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında - Son Dakika
Ormana sıçrayan geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında
6 saat önce
Ormana sıçrayan geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında İzmir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Ormana sıçrayan geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altında
İZMİR - İzmir'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde 5. Sanayi Sitesinde bulunan hurda ve atık geri dönüşümü yapılan tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşletmenin diğer bölümleri ve çevresindeki ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, ormanlık alandaki yangını söndüren ekipler depo bölümündeki alevleri de kontrol altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:14 Kaynak: İHA
Son Dakika Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu