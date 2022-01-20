Üye Girişi
Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor - Son Dakika

Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor

20.01.2022 20:51

Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor Havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiren terkedilmiş hayvanlar görüntülendi Ormana terkedilen hayvanlara hayırsever vatandaşlar bakıyor Hayvanların kayıt edilmesine yönelik çıkarılan kanunun...

Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor

Havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiren terkedilmiş hayvanlar görüntülendi

Ormana terkedilen hayvanlara hayırsever vatandaşlar bakıyor

İSTANBUL - Hayvanların kayıt edilmesine yönelik çıkarılan kanunun ardından Arnavutköy ve Çatalca'da sokağa bırakılan hayvan sayısı arttı. Çoğunluğu köpeklerden oluşan hayvanlar dondurucu havada zor günler geçirirken, Arnavutköy'de bir vatandaş, ölüme terk edilen 20 köpeğe kiraladığı evde bakıyor. Sokağa atılan köpekler ise drone ile görüntülendi.

Gaziantep'te 2 pittbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmasının ardından yasaklı köpek ırklarının 14 Ocak 2022'ye kadar kayıt alınması konusunda çalışma başlatılmıştı. Kayıt edilmediği tespit edilen hayvan sahiplerine ise 15 bin lira idari ceza uygulanması yönünde karar alınmıştı. Son kanunun yürürlüğe girmesinin ardından sokağa atılan köpek sayısında artış gözlendi. Özellikle ormanlık alanlara bırakılan çoğunluğu köpeklerden oluşan hayvanlar dondurucu soğukta zor günler geçiriyor.

Çok sayıda hayvan Çatalca ve Arnavutköy'deki ormanlık alana bırakıldı

İstanbul'un Arnavutköy ve Çatalca ilçelerindeki ormanlık alanlara bırakılan çok sayıda köpek soğukta donma tehlikesiyle karşı karşı kalıyor. Zor günler geçiren hayvanlara vatandaşlar sahip çıkıyor.

Sokağa atılan köpekler için ev kiraladı

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde oturan Burhan Özkan, dışarı atılan köpekler için bir ev kiraladı. Özkan, ormanlık alanda ölüme terk edilen köpekleri onlar için kiraladığı eve getiriyor. 20 köpeğe kiraladığı evde bakan Özkan, yaralı ve bakıma ihtiyacı olan hayvanların tedavilerini de yaptırıyor.

Sokaklarda ölüme terk edilen hayvanların yardımına koşan hayvansever Burhan Özkan, "Ben yıllardır sokak hayvanları ile uğraşıyorum. Maalesef ki insanlar çıkan son yasa nedeni ile evlerinde bulunan hayvanları sokağa atmaya başladılar ve bir sürü hayvan telef oldu. Biz hayvan severler bu hayvanları yaşatmak için ciddi mücadele veriyoruz ama şuanda yükümüz ciddi anlamda artmış durumda özellikle ormanlara atılan hayvanlar son zamanlarda çok fazla. Çok ufak bir alanda bile çok fazla kurtardığımız kedi ve köpeklerimiz var" dedi.

"Dışarıda ölen hayvanların bir çoğu açlıktan ve akciğer üşümesinden ölüyor"

Fırsatçıların mamaya zam yaptığını söyleyen Özkan, "Yapılan son zamlardan sonra da fırsatçılar doları bahane ederek mamalara ciddi anlamda zam yaptı bayat ekmek bile ateş pahası oldu yükümüz de bayağı arttı. Sokaklarımız köpeklerle dolmuş durumda. Biz de çıkmaza girdik. Ne yapacağız bilmiyoruz ama hiçbir hayvanın zarar görmesini istemeyiz umarım kısa sürede bu evlatlar yeni yuvalarına devletimizin yapacağı yeni yerlerine alınırlar. Biz zarar gören hayvana sahip çıkıyoruz çünkü sağlıklı hayvan bir şekilde başının çaresine bakıyor ama şu düşünceyi de yanlış buluyorum. Hayvan dışarıda bir şekilde başının çaresine bakar. Dışarıda ölen hayvanların bir çoğu açlıktan ve akciğer üşümesinden ölüyor. Bir süre evlerde bakıldıktan sonra sokağa atılan hayvanların yaşama şansı ise çok daha az ya ölüyor yada agresifleşiyor. Ben öyle hayvanlar gördüm ki sahibinden ayrıldığı için bilerek kendini öldürmek isteyen araçların altına bilerek atlayan hayvanlar gördüm. Çocuklarımızı nasıl bırakamıyorsak hayvanları da bırakmamamız lazım hayvan sahiplenmek bir hobi değildir ve hayvanlar hediye değildir. Doğum gününde veya yılbaşında alınıp hediye edilmez mamaya zam geldi, koltuk parçalıyor diye dışarıya bırakılmaması lazım. Bir hevesle hayvan sahiplenince aslında ona zarar vermiş oluyorsun" diye konuştu.

Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor
Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor
Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor

YORUMLAR
500

İstanbul, Ormana, Drone, Köpek, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor - Son Dakika


"Abdullah Gül ile sürekli görüşüyoruz" diyen Babacan, adaylık tartışmalarına noktayı koydu "Abdullah Gül ile sürekli görüşüyoruz" diyen Babacan, adaylık tartışmalarına noktayı koydu         
20:49
İngiltere'de Osmanlı padişahlarına ait tablolar 1 milyon 346 bine sterline alıcı buldu İngiltere'de Osmanlı padişahlarına ait tablolar 1 milyon 346 bine sterline alıcı buldu         
20:24
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
20:49 "Abdullah Gül ile sürekli görüşüyoruz" diyen Babacan, adaylık tartışmalarına noktayı koydu
20:35 İran'ın doğal gaz akışını durdurması tüketiciyi etkileyecek mi?
20:24 İngiltere'de Osmanlı padişahlarına ait tablolar 1 milyon 346 bine sterline alıcı buldu
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador lideri Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
20:09 Bilim insanları dünyanın sonu için tarih verdi!
19:35 Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan sekreter görevinden alındı
19:36 Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz'la olan aşkını itiraf etti
19:33 PKK'nın Afrin'de düzenlediği terör saldırısında can kaybı 6'ya yükseldi
19:22 Canlı yayında muhabire araba çarptı! Sözleri, haber spikerinin boğazına düğümlendi
19:21 Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 71 bin 843 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 21:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ormana terkedilen hayvanlar havaların soğuması ile birlikte zor günler geçiriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement