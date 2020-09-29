Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti - Son Dakika

Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti

ERZURUM - Erzurum'da bir vatandaş tarafından ormana yerleştirilen fotokapan, belgesellik görüntüler kaydetti. Fotokapan, ayı, kurt, domuz, köpek, karga, gibi hayvanları görüntüledi.

Erzurum'un olur ilçesinde bir vatandaş ormana fotokapan yerleştirdi. Gece ve gündüz saatlerinde çekim yapan fotokapan'a çok sayıda ayı, kurt ve kuş görüntüleri yakalandı. Hayvanların sergilediği hareketleri yakalayan kapan belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydetti.