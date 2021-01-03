Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor - Son Dakika

Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor

03.01.2021 10:06

Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor Erzurum'da hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü sakinleri, ilkbahar aylarında yaptıkları bahçe temizliğini şimdiden yapmaya başladı.

Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor

ERZURUM - Erzurum'da hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü sakinleri, ilkbahar aylarında yaptıkları bahçe temizliğini şimdiden yapmaya başladı.

Hava sıcaklığı tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Olur ilçesi Ormanağzı Köyü sakinlerinden Hacı Sevinç, "Bugün Ocak ayının ve 2021 yılının ilk günü. Köyümüzde hava sıcaklığı 18 derece. Normal mevsimlerde bu aylarda köyümüzde kar olurdu ve hava sıcaklığı eksi 4-5 derecede olması gerekirken şu an 18 derece sıcaklık var. Şu an bağ bahçe temizliğimizi şimdiden yapıyoruz. Normalde Nisan sonunda yapılan bağ bahçe temizliği şu an bitmiş durumda. Artık bahar aylarının gelişini bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur' dedi.

Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor
Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor
Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor
Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor
Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor
Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor
Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor
Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor
Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor
Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor

İlkbahar, Erzurum, Ocak, Olur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ormanağzı Köyü'nde bahçelerde ilkbahar temizliği yapılıyor - Son Dakika


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