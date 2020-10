Ormanağzı ve Dutlu köyleri endemik bitki zengini - Son Dakika

- Ormanağzı ve Dutlu köyleri endemik bitki zengini

Yapılan araştırmalara göre bölgede 900 den fazla endemik bitki türü bulunuyor.

ERZURUM - Erzurum'un Olur İlçesine bağlı Ormanağzı ve Oltu Dutlu köyü dağı etrafında yapılan araştırmalara göre 900 den fazla endemik bitki türü bulunuyor.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırmacılık Enstitüsü Müdürlüğü Başmühendisi Mehmet Önal tarafından Ormanağzı ve Dutlu dağı çevresinde üç yıldır devam eden araştırma çalımları dört yılda tamamlanacak. Mehmet Önal, "Bu araştırma ile Doğu Karadeniz'in güney doğu kısmında yer alan Dutlu Dağı ve çevresinin flora ve vejetasyon yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma alanı Dutlu Dağı ve çevresindeki Ormanağzı, Dutlu, Günlüce, Yolboyu, İriağaç, Tekeli, Kaledibi, Coşkunlar ve Köprübaşı Mahallelerini içine almaktadır. Çalışma alanı, yaklaşık 20 hektar'lık bir sahayı kapsamaktadır. Dutlu Dağ ve çevresi, Doğu Karadeniz sınırlarında kalmaktadır. Her ne kadar Doğu Karadeniz sınırları içine girmekte ise de Karadeniz kıyı iklimi ile karasal iklim arasında geçiş özelliklerini taşımaktadır. Dolayısı ile her iki bölgeye ait bitki türlerini barındırmaktadır Alanın topografik yapısı, iklim, jeomorfolojik ve toprak özellikleri bitki tür çeşitliliğinin oldukça zengin olmasını sağlamıştır. 900-2530 m. yükseltiler arasında bulunan araştırma alanı, Dikey yöndeki yükselti farkları, sahadaki doğal bitki örtüsünün dağılımını da etkilemiştir. 2018 yılında başlayan arazi çalışmaları neticesinde aralarında çok sayıda endemik bitkinin de bulunduğu 900'e yakın tür tespit edilmiştir. Çalışmanın tamamlanması planlanan 2022 yılı sonuna kadar bu sayının daha da artacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Bu çalışma ile; Alanın bitkisel tür çeşitliliği tespit edilmesi, Alandaki tıbbi ve aromatik açıdan öneme sahip bitkilerin belirlenmesinin amaçlandığını anlatan Mehmet Önal, "Endemik ve nadir bitkilerin IUCN risk kategorilerine sınıflandırılmasının yapılması, Toplanan bitki örneklerinin Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu'na kazandırılması, Yeni bitki türlerinin tespiti sonucu Türkiye Biyolojik çeşitliliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.