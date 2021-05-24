Ormancı babadan örnek uygulama - Son Dakika

Ormancı babadan örnek uygulama

24.05.2021 10:59
Ormancı babadan örnek uygulama, System.String[]

Elazığ'da 13 yıl önce kızının kayıt ettirdiği bir okulun bahçesine onun adına diktiği ıhlamur ağacı büyüdü, fayda sağlamaya başladı.

Elazığ'da 13 yıl önce kızının kayıt ettirdiği bir okulun bahçesine onun adına diktiği ıhlamur ağacı büyüdü, fayda sağlamaya başladı. Orman Mühendisi baba, bu yıl yine aynı okulda eğitime başlayan diğer kızının adına da bir ıhlamur ağacı dikerek örnek uygulamasını sürdürdü.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışmayı sürdüren 2 kız çocuğu babası Bülent Gürgöz (52), 2008-2009 eğitim öğretim yılı döneminde büyük kızı olan Gülce'yi Elazığ Fırat Anaokulu'na kayıt ettirirken, kızı adına okul bahçesine bir ıhlamur ağacı dikti. Şimdilerde 18 yaşında olan lise son sınıfta olan Gülce'nin adına dikilen ıhlamur ağacından, öğretmenler ile öğrenciler hem çayından hem de gölgesinden faydalanmaya başladı. Kızı adına güzel bir hatıra bırakarak, onda doğa bilinci oluşmasına katkı sunmaya gayret ettiklerini aktaran baba Gürgöz, 2020-2021 eğitim öğretim yılında da aynı anaokuluna kayıt ettirdiği küçük kızı Durusu adına da ıhlamur fidanı dikti. 6 yaşındaki Durusu ise her okul çıkışında adına dikilen ıhlamur ağacını suluğundan arta kalan su ile sulayarak evine gidiyor. Hem kızları adına güzel bir hatıra bırakan hem de onlara ağaç sevgisi aşılayan örnek aile, başta okul yönetimi olmak üzere herkes tarafından takdir ediliyor.

Kızları adına ıhlamur fidanları dikerek başta kızları olmak üzere herkeste farkındalık oluşturan Bülent Gürgöz, "2008-2009 eğitim öğretim yılında büyük kızımın kaydını bu okula yaptırırken onun adına ıhlamur fidanı dikmiştim. O fidan büyüdü şuan 13-14 yaşına girdi. Bu yıl da benim diğer kızım 6 yaşına girdi ve onun adına da bir tane fidan diktik. O da onunla beraber büyüyüp gidecek. İlk kızım adına diktiğim fidana bütün okul yöneticileri de iyi bakmışlar. İnsanlar ondan yararlanabiliyorlar. Çiçeğinden, gölgesinden ve ıhlamurundan faydalanıyorlar. Umarım küçük kızım adına diktiğim fidan da o şekilde olur. Her akşam okul çıkışında suluğundan artan suyunu getirip ağacına dökerek öyle eve geliyor. Evde de 'baba ben onu sulayarak geldim' diyor. Yani o bilinç oluşuyor" dedi.

Aile olarak çocuklarına ağaç ve orman sevgisi aşıladıklarını ve bunda başarılı olduklarını belirten Anne Serçil Gürgöz, "Bir toplumu değiştirebiliyorsak önce kişinin kendisinden başlaması gerekiyor. Biz de çocuklarımıza örnek olarak onlarda orman bilinci, ağaç sevgisi ve bilinci oluşturmaları için ailecek elimizden geleni yapıyoruz. Bu ağaçları dikerek de bunları başardığımıza inanıyoruz çünkü küçük kızımızı okula almaya geldiğimiz zaman görüyoruz ki, büyük kızım da bakıyor ağacı kocaman olmuş. O ağaçtan faydalanıyoruz. Aile olarak ne kadar iyi, güzel bir şey yaptığımızın farkına vardık ve bunu devam ettireceğiz. Yine çocukları olan herkese bunu önerebiliriz" diye konuştu.

"Her geldiğimde bakıp suluyorum"

Dünyaya bırakılacak en güzel hediyelerden birisinin kendi adıyla yaşayacağı için mutlu olduğunu dile getiren Gülce Gürgöz ise (18), "Bu ağacı, ben 5-6 yaşlarındayken diktik. Ben o zamanlar bunun ne kadar güzel bir şey olduğunun bilincinde değildim. Yani dünyaya olan katkısını bilmiyordum. Benim adıma özel bir şey olduğunu biliyordum ama bu kadar bilinçli değildim. Ben büyüyünce ve kardeşim bu okula gelince bu ağaç tekrardan gündeme geldi ve bunun bilincine vardım. Aslında bu okula olsun, dünyaya olsun bırakabileceğimiz en güzel hediyeyi bıraktık. Aradan 13 yıl geçmesine rağmen her geldiğimde bakıyorum ve suluyorum. Tekrardan anılarım canlanıyor, küçükken bu bahçede koşuşturduğum anılarım canlanıyor. Benim için, doğa için ve dünya için çok güzel olduğu için bu konuda babama çok teşekkür ediyorum. Kendisi zaten bu konuda çok bilinçli. Hem benim için hem de kardeşim için çok güzel bir şey oldu" şeklinde konuştu.

Okulun müdürü Onur Demir ise, "O ıhlamur ağacı 13 yıl önceden dikildiği için büyümüş. Biz o ıhlamur ağacının çiçeğinden, yaprağından, sesinden, gölgesinden ve kuş seslerinden yararlanan bir okul olduk ki ıhlamurları, toplamış, kurutmuş ve kış ayı boyunca çayını içiyor olduk. Velimiz küçük kızları için de bir ıhlamur ağacı tekrar dikeceklerini, bunu da Mart ayında yapacaklarını söyleyince çok mutlu olduk. Bunu bilinç oluşturmak adına okulumuzda bir törenle tüm velilerimiz ve çocuklarımızla Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa bir etkinlik düzenledik. Buradaki amacımız, doğa bilincini pekiştirmek. Çok duyarlı velimizin iki çocuğunun ağacını okulumuzda büyütmek, Durusu kızımız kendi ağacını sularken aynı anda ablasının ağacını da suluyor. Biz okul olarak bu bilinçte olduğu için velimize teşekkür ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama
Ormancı babadan örnek uygulama

Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Fırat, Okul, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ormancı babadan örnek uygulama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı Husumetli ailelerin silahlı kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor! Anne karnındaki bebek de yaşama tutunamadı Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar

Son Dakika Haberleri
11:17 Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı
11:03 Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada
11:00 Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
10:52 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor
10:46 Altın haftaya düşüşle başladı! 508 liradan satılıyor
10:36 Can çekişen arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayan vefalı kedi
10:22 Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!
10:19 Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi! Acun Medya Akademi kuruldu
10:07 Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki
Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, ardından koronavirüse takıldı         
11:17
Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor         
11:00
Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,39 liradan satılıyor         
10:52
Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek Suudi Arabistan, hac kurallarını duyurdu: Kişi sayısı sınırlı, taşlar bile paketlerde verilecek         
10:41
Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!         
10:22
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı Kırklareli'nde dikkat çeken koronavirüs tedbiri: Toplantı, gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı         
09:30
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?         
17:40
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti         
17:26
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor         
14:44
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 11:20:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormancı babadan örnek uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement