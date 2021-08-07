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ORMANCI YAŞAR, ALEVLERİN ÇEVRESİNİ SARDIĞI DEHŞET ANINI ANLATTI - Son Dakika

ORMANCI YAŞAR, ALEVLERİN ÇEVRESİNİ SARDIĞI DEHŞET ANINI ANLATTI

07.08.2021 11:04

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalıp, yaralanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezinde tedavi altına alındı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalıp, yaralanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezinde tedavi altına alındı. Vücudunda yüzde 40 oranında ve 3'üncü derece yanıklar bulunan Kozakbaş, 'Yangın her taraftan beni çevirmiş. Yapabileceğim hiçbir şey yok. ya oturup yanacağım ya da 100 metrelik bir kekik tarlası var, oraya çıkarsam kendimi kurtaracaktım' dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı kırsal Yayla Mahallesi'nde, 2 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 12 saatte güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan 30 yıllık orman muhafaza memuru, evli ve 2 çocuk babası Yaşar Kozakbaş, etrafını saran alevlerin arasında kalarak yaralandı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozakbaş, daha sonra vücudundaki ciddi yanıklar nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yanık tedavi merkezine alındı. Yapılan incelemede alevlerin arasında kalan ormancı Kozakbaş'ın yüzde 40 oranında ve 3'üncü derece yanıklar olduğu tespit edildi. Şehir Hastanesi'nde 2 kez ameliyata alınan Yaşar Kozakbaş'ın tedavisi sürüyor.

YAŞADIKLARINI DHA'YA ANLATTI

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde bulunan Yaşar Kozakbaş, yangın söndürme çalışmaları sırasında yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Bir anda alevlerin arasında kalarak yaralandığını dile getiren Kozakbaş, 'Denizli'nin Buldan ilçesi Üçyol Orman İşletme Şefliği'nde orman muhafaza memuruyum. Yangın ihbarı verildi. Yangın bizim bölgede değil, güneydeydi. Bize 'Haydi yangına gidiyoruz' dediler. Gittik, bana üç yol ayrımında 'Burada kal' dediler. 'Gelen araç, işçi, köylü ne varsa onları buradan sevk et' dediler. Ben orada gelenleri sevk ederken aşağı tarafa bir baktım, yangın alt taraftan geçmiş, beni çevirmiş. Bu sefer yukarı koştum, yukarıyı da çevirmiş. Yapabileceğim hiçbir şey yok. ya oturup yanacağım ya da 100 metrelik bir kekik tarlası var orayı çıkarsam kendimi kurtarırım. Orada bir cesaret geldi. Bir koştum, bir zaman sonra yığıldım yere. Tekrar kalktım koştum, o kekik tarlasını geçtim. Şefimi arayıp hemen telefon ettim, 'Ben yandım, hemen yetiş' dedim ama onlar da ateşi geçip gelememişler aşağıdan. Daha sonra arabayla Türlübey köyüne çıktık. Birkaç bardak su attılar üstüme. Apar topar ambulansa aldılar. Ambulansa aldıktan sonra Denizli'ye oradan da Eskişehir'e getirdiler. Sağ olsun Denizli Orman Müdürü'müz yardımcı oldu. Eskişehir Bölge Müdürü ile irtibata geçmişler. Eşim ve oğlum misafirhanedeler? dedi.

Sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu ve yanıkları nedeniyle kollarını kaldırmakta güçlük çektiğini anlatan Kozakbaş, 'Şu anda sağlık durumum iyi de kollarım kalkmıyor. Bacaklarım çok kötü. 30 yıldır ormancılık yapıyorum ben. Çok aşırı rüzgar vardı, aşırıydı yani yangın bu nedenle çok büyüdü' diye konuştu.

'YANIK ORANI YÜZDE 40, 2 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİ'

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Dr. Bülent Çağlar Bilgin de orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş'ın tedavisinin iyiye gittiğini söyledi. Alevlerin arasında kaldığı için ciddi yanıkları olduğunu kaydeden Dr. Bilgin, 'Denizli Buldan'daki orman yangınına müdahale eden bir hastamız. Görev başındayken dumana ve aleve maruz kalan bir hastamız. Önce Denizli Buldan'a, Oradan Denizli'ye, daha sonra da Eskişehir'e sevk edildi. Geldiği gece hastaya ilk cerrahi müdahalesini yaptık sonrasında 2 kez daha ameliyat ettik. Yoğun bakıma yatışının 4'üncü günü. 1 hafta daha yoğun bakım süreci olacak gibi. Hastamızın vücudunda yüzde 40 yanığı var. Gerekli tedavileri devam ettiriyoruz. Cerrahi tedavileri, ilaç ve medikal tedavileri devam edecek. Daha sonrasında da psikolojik ve fizik tedavi süreçleri devam edecek. Yüzde 40'ın üzerindeki yanık, yaşı ile beraber hayati tehlikesi olan bir yanık düzeyiydi. 2-3 gündür tedavisi iyi gidiyor. Her şey yolunda' dedi.

ORMANCI YAŞAR, ALEVLERİN ÇEVRESİNİ SARDIĞI DEHŞET ANINI ANLATTI
ORMANCI YAŞAR, ALEVLERİN ÇEVRESİNİ SARDIĞI DEHŞET ANINI ANLATTI
ORMANCI YAŞAR, ALEVLERİN ÇEVRESİNİ SARDIĞI DEHŞET ANINI ANLATTI
ORMANCI YAŞAR, ALEVLERİN ÇEVRESİNİ SARDIĞI DEHŞET ANINI ANLATTI

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Denizli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORMANCI YAŞAR, ALEVLERİN ÇEVRESİNİ SARDIĞI DEHŞET ANINI ANLATTI - Son Dakika


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