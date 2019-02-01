Ormancılar Kan Bağışladı
1 saat önce
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı işbirliği ile kan bağışı kampanyası yapıldı.
Eskişehir
Orman Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay
'ı işbirliği ile kan bağışı kampanyası yapıldı.
Dün sabah saat 10.00'dan itibaren kan bağışına gelen orman personeller önce sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlığı uygun olanlar bağış bölümüne alındı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel
de kan bağışında bulundu. Recep Temel, yaptığı açıklamada, "Kış aylarında kan stoklarında bir azalma olduğunu öğrendik. Orman Teşkilatı olarak biz de katkı sağlamak istedik. Kan bağışı etkinliklerimiz artık geleneksel bir hale geldi. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor" dedi.
Kan bağışı sırasında bazı katılımcılar Kök Hücre içinde bağışta bulundu.
Eskişehir Kan Merkezi yetkilileri, katılımın yüksekliğinden dolayı Bölge Müdürü Recep Temel ve personele teşekkür etti. Gün boyunca 41 ünite kan toplandı.
Kan bağışına katılanlara orman bitki çayı, lavanta ve sedir fidanları hediye edildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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