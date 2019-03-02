Ormancılar Yangın Sezonu Hazırlıklarını Gözden Geçirdi
42 dakika önce
Çorum Orman İşletme Müdürlüğü, 2019 yılı yangın sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak için, Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık başkanlığında tüm personelin katılımı ile Sıklık yangın ilk müdahale binasında toplanıldı.
Çorum Orman İşletme Müdürlüğü
, 2019 yılı yangın sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak için, Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık başkanlığında tüm personelin katılımı ile Sıklık yangın ilk müdahale binasında toplanıldı.
Hazırlık ve kontrol çalışmalarına İşletme Müdürlüğüne ait tüm arazözler, ilk müdahale araçları, hizmet araçları, yangın personeli, işletme şefleri, teknik elemanlar, Orman muhafaza memurları ve yangın müdahale işçilerin katılımı ile gerçekleşti.
Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık, araç, malzeme ve teçhizat kontrolleri yapıldıktan sonra 2019 yılı yangın sezonu için her konuda hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek yangınsız bir sezon geçirmek temennisi ile tüm personele sağlık ve çalışmalarında başarı dileklerini iletti. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:45 Kaynak: İHA
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