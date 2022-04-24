Ormancılar yangınlarla mücadeleye Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ormancılar yangınlarla mücadeleye Antalya'da hazırlanıyor

24.04.2022 11:08
Ormancılar yangınlarla mücadeleye Antalya'da hazırlanıyor

Ülke genelindeki orman teşkilatında görevli 2 bin işletme şefi, Antalya'da Türkiye'nin tek Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yangınlarla mücadeleye hazırlanıyor.

Ülke genelindeki orman teşkilatında görevli 2 bin işletme şefi, Antalya'da Türkiye'nin tek Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yangınlarla mücadeleye hazırlanıyor.

Döşemealtı ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce kurulan merkezde, yangınlarda etkin mücadele yürütebilmek amacıyla yerli ve yabancı katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Bugüne kadar 16 ülkeden 238 kişiyi ağırlayan merkezde, her yıl "yangın mevsimi" (Orman Kanunu'na göre mayıs ayı başından kasım ayı sonuna kadarki dönem, yangın mevsimi olarak tanımlanıyor) öncesi Türkiye'deki orman teşkilatı mensupları eğitime tabi tutuluyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, yangın mevsiminin yaklaştığını ve buna yönelik gerekli hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Bir yandan yangın çıkmaması için mümkün olduğunca insanlara ulaşarak bilgilendirme yaptıklarını, okullarda tiyatro gösterileri ile öğrencileri bilinçlendirdiklerini dile getiren Dikici, diğer yandan da teşkilat üyelerini olası yangınlara karşı eğittiklerini kaydetti.

Her hafta 150 kişiye eğitim

Yangın mevsimi öncesi her yıl Orman Genel Müdürlüğünde çalışan işletme şeflerine, muhafaza memurlarına, işçilere teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini belirten Dikici, şunları söyledi:

"Şu anda 2 bin işletme şefimizi Antalya'da eğitime tabi tutuyoruz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden her hafta 150 kişi gelip tatbikatlara, eğitimlere katılıyor. Bunun yanında muhafaza memurlarımızı, işçilerimizi eğitiyoruz. Her gelen grup 5 gün eğitim alıyor, 3 gün büroda teorik, 2 gün de arazide uygulamalı eğitim görüyor. Temsili yangın çıkarıyoruz, söndürüyoruz, arazöz, tırmık kullandırıyoruz."

Merkezin uluslararası alana hizmet verdiğini aktaran Dikici, son 2 yıldır salgın nedeniyle yabancılara yönelik eğitimlere ara verildiğini ancak bu yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğiyle yeniden farklı ülkelerden ormancıları ağırlayacaklarını kaydetti.

Vatandaşları duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı

Vedat Dikici, araç gereç konusunda da gerekli takviyelerin yapıldığını bildirdi. Özellikle hava araçlarının sayısının arttığına işaret eden Dikici, "Antalya'da geçen yıl 5 helikopter vardı, bu yıl 10 helikopter, 2 tane de ilave uçak olacak. 12 hava aracımız, bir de yönetim helikopterimiz ile yangınlara müdahale edeceğiz. Yangın mevsimi öncesi hemen hemen bütün hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Yangınlarla mücadelede sadece teşkilatın çabasının yeterli gelmeyeceğini ifade eden Dikici, vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirterek, "Geçen yılki felaketi unutmayalım, o çektiğimiz acıları tekrar yaşamayalım. Açıkta ateş yakmayalım, pikniğe gidip dikkatsizlik yapmayalım, arabadan sigarayı atmayalım. Her şeye dikkat edelim. Vatandaşlarımıza çok dikkatli olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
ANTALYA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI ANTALYA'DA KARPUZ HASADI BAŞLADI Plaj Futbolu Milli Takımı kampa girdi Plaj Futbolu Milli Takımı kampa girdi

Togo Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ormancılar yangınlarla mücadeleye Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:08 İstanbul'da dehşet! Seyir halindeki araçtan atlayan genç kızın yüzü asfalta sürterek parçalandı
11:02 Kayıp olarak aranana adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu
10:53 İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 11:14:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ormancılar yangınlarla mücadeleye Antalya'da hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement