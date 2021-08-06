Üye Girişi
Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu - Son Dakika

Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu

06.08.2021 19:39
Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu, System.String[]

Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu Durdu Özkaynak: "Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim" "Çantama yiyecek erzak kattım. Arkadaşlar yer diye, domates, buzlu su, reçel gibi aklıma ne geldiyse kattım.

Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu

Durdu Özkaynak: "Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim"

"Çantama yiyecek erzak kattım. Arkadaşlar yer diye, domates, buzlu su, reçel gibi aklıma ne geldiyse kattım."

"Şuan olsa yine giderim"

ANTALYA - Antalya'daki orman yangınlarında çalışan işçilere sırtında erzak taşırken görüntülere yansıyan 57 yaşındaki Durdur Özkaynak, "Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı. Gece orada yatmış ve yemek yememişti. Onun önüne yiyecekleri koydum. Başka yemeyenler vardı, onlar için de tekrar erzak getirdim" dedi.

Manavgat'ta 28 Temmuz öğlen 12.05'te çıkan orman yangının 10'uncu gününde bölgedeki yanan bazı alanları söndürme çalışmaları devam ediyor. Akseki ilçesinin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında da geçtiğimiz günlerde orman yangını çıkmış, görevliler dışında vatandaşlar da yangını söndürebilmek, orman işçilerine destek olmak için seferber olmuşlardı. Bunlardan bir tanesi de bir kızı orman mühendisi olan 3 çocuk annesi Durdu Özkaynak oldu. Mahallede yapılan anonslar sonrası bir çantaya erzak dolduran Özkaynak, yangın bölgesindeki ormanlık alana gitti. Buradaki işçilere çantanın içerisindeki yiyecek ve içeceklerden veren Özkaynak, sadece bununla da kalmayıp eline aldığı tırmıkla söndürme çalışmalarına destek verdi.

"Bizim sırtımız yere gelmez"

Haberlere konu olan Özkaynak'ın ormanlık alanda sırtındaki erzak çantasıyla görüntüleri, Türkiye'yi duygulandırmıştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, bazı kullanıcılar 'Bizim sırtımız yere gelmez' yorumunda bulundu.

"Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim"

Görüntüler sonrası İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı Durdu Özkaynak, o anları şu sözlerle anlattı:

Hoparlörlerden 'Herkes acil yangına gitsin' diye anons ettiler. O sıra bahçedeydim. Koşarak geldim ve kahvaltımı yaptım. Çantama yiyecek erzak kattım. Arkadaşlar yer diye, domates, buzlu su, reçel gibi aklıma ne geldiyse kattım. Arabalar vardı, onlara bindim. Daha önce ormanda çalışmıştım. Ben çalışmayı seven bir kadınım. Şuanda olsa yine giderim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı. Gece orada yatmış ve yemek yememişti. Onun önüne yiyecekleri koydum. Başka yemeyenler vardı, onlar için de tekrar erzak getirdim. "Sağ ol teyze çok teşekkür ederiz" dediler. Orada başka kadınlar da vardı. Tırmıklarımızı aldık ve ateş söndürmeye çalıştık.

Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu
Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu
Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu
Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu

Korkuteli, Antalya, Domates, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Burak Kapacak artık sarı-lacivertli formayı giyecek 18:45 Son Dakika: Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Burak Kapacak artık sarı-lacivertli formayı giyecek Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı 18:08 Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı 17:56 Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı
İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada 17:31 İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş 17:21 Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu
Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti 16:49 Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı 16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
Kolombiya'da oynanan maçta kan donduran görüntüler! Rakip takım taraftarının kafasını ezmeye çalıştılar Kolombiya'da oynanan maçta kan donduran görüntüler! Rakip takım taraftarının kafasını ezmeye çalıştılar         
19:17
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı         
18:26
Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı         
18:02
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
20 santimetrelik çekirgenin etçil olduğunu mangaldan kalan eti yiyince anladılar 20 santimetrelik çekirgenin etçil olduğunu mangaldan kalan eti yiyince anladılar         
17:25
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
16:12
Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu         
15:38
Konya'da 7 kişiyi vurarak öldüren saldırgan: Tabancayı korkutmak için getirmiştim Konya'da 7 kişiyi vurarak öldüren saldırgan: Tabancayı korkutmak için getirmiştim         
14:28
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 19:45:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormancılara sırtında taşıdığı erzakla Türkiye'yi duygulandıran Durdu Teyze konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement