Ormancılardan köy okuluna kütüphane - Son Dakika
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Ormancılardan köy okuluna kütüphane

25.03.2022 14:23
Ormancılardan köy okuluna kütüphane

Kastamonu'da ormancılar tarafından köy okuluna kütüphane yapıldı.

Kastamonu'da ormancılar tarafından köy okuluna kütüphane yapıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke ormancılığının tanıtılması, orman ve ağaç sevgisinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Karadere Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, Kastamonu merkeze bağlı Geyikli köyünde bulunan Akkaya Karadere İlk ve Ortaokuluna kütüphane oluşturulduğu aktarılan açıklamada, kütüphanede, Orman Genel Müdürlüğü tarafından basımı yapılan çocuk dergileri, tanıtıcı kitaplar ve süreli yayınların yanı sıra, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan 600 esere yer verildiği kaydedildi.

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Togo Cumhuriyeti, Kastamonu, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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