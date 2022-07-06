Ormancıların zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi - Son Dakika
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Ormancıların zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi

06.07.2022 17:31
Ormancıların zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman sahasında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman sahasında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Osmaneli ilçesine bağlı Ağlan köyü Mezarlıklar mevkiindeki ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 ye bildirmeleri üzerine olay yerine Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 ilk müdahale aracı ve personele ile kısa sürede müdahale edildi. Köylü vatandaşların da deste verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Çıkan yangında küçük bir alan zarar görürken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormancıların zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormancıların zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi - Son Dakika
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