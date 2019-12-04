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Ormancılık bölümü öğrencileri fidan dikti

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü öğrencileri tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ormancılık bölümü öğrencileri fidan dikti, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü öğrencileri tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.


Okul binasının arkasında bulunan yaklaşık 5 dönümlük arazide gerçekleştirilen fidan etkinliğinde konuşan Oltu Meslek Yüksekokulu Okul Müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt, "Bugün sınırlarımız ötesinde Barış Pınarı adı altında gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen ve operasyonu halen sürdüren kahraman mehmetçiklerimizi unutmamak adına Barış Pınarı Hatıra Ormanı adıyla öğrecilerimizle birlikte bu ormanı oluşturduk. Emeği geçen öğrencilerimize ve personelimize teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Okul Müdürü, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
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