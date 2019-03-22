Son Dakika Haberleri: Ormancılık Haftası Doğa Yürüyüşü

Ormancılık Haftası Doğa Yürüyüşü

54 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor Maç Saatini Beklemeye Başladı.

Ormancılık Haftası Doğa Yürüyüşü, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı ve Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, 23 Mart Cumartesi günü saat 15.00'de Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği ter idmanıyla tamamladı, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yarın oynanacak olan Darıca Gençlerbirliği maçı öncesinde ise cezalı futbolcu bulunmuyor.

Çapanoğlu, " Tek Hedefimiz Kazanmak"

Yarın saat 15.00'de Mümin Özkkasap Stadı'nda karşılaşacakları Darıca Gençlerbirliği maçını kazanıp rakiplerinin ise puan kaybetmesini bekleyeceklerini söyleyen teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, " Bugün itibarıyla hazırlıklarımıza 3 puan parolasıyla son noktayı koyduk. Ligde kesinlikle puan kaybına tahammülümüzün olmadığı haftalara girdik. İçerde, dışarda tüm maçlarımızı kazanmanın hesaplarını yapıyoruz. Şampiyon olmak istiyorsak ligde kalan maçlarımızda kayıp yaşamamalıyız. Yarın konuk edeceğimiz Darıca Gençlerbirliği maçında tüm taraftarlarımızı desteğe davet ediyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle Darıca maçını kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:07 Kaynak: Bültenler

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