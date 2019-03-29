Son Dakika Haberleri: Ormancılık Haftası Kapsamında İlkokul Öğrencilerini Bilgilendirdi

Ormancılık Haftası Kapsamında İlkokul Öğrencilerini Bilgilendirdi

59 dakika önce

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları, Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu öğrencilerini bilgilendirdi.

Ormancılık Haftası Kapsamında İlkokul Öğrencilerini Bilgilendirdi, System.String[]
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları, Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu öğrencilerini bilgilendirdi.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları Arş. Gör. Dr. Çağlar Akçay ve Arş. Gör. Muhammet Çil, 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerine "Doğa ve Bilim" adlı bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilere; ormanların önemi, Türkiye orman ağaçlarının tanıtımı, ağaçtan kağıdın nasıl üretildiği ve orman ürünlerinin üretim prosesleri hakkında videolar izletilerek ormanların önemi hakkında bilgilendirildiler.

Programda Arş. Gör. Dr. Çağlar Akçay, ormanların önemi, ormanların ve doğanın nasıl korunması gerektiği hakkında bilgiler verirken Arş. Gör. Muhammet Çil ise; orman ürünleri hakkında genel değerlendirmelerde bulundu.

Program, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

Akçay, Düzce Üniversitesi, Türkiye, Güncel
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