Ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek - Son Dakika

Ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek

6 saat önce

Bursa'da 1890 yılında inşa edilen ve 31 yıldır ormancılık müzesi olarak hizmet veren tarihi "Saatçi Köşkü" restore edilecek.

Bursa'da 1890 yılında inşa edilen ve 31 yıldır ormancılık müzesi olarak hizmet veren tarihi "Saatçi Köşkü" restore edilecek.

Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde 1934-1949 yıllarında Bursa Orman Okulu, ardından Orman Bölge Müdürlüğü binası olarak kullanılan ve 1989'dan bu yana da ormancılık müzesine ev sahipliği yapan 130 yıllık bina, kapsamlı bir restorasyondan geçirilecek.

Özellikle tavan nakışları ve süslemeleriyle dikkati çeken kentin sivil mimari örneklerinden barok tarzdaki iki katlı ahşap yapının bahçesinde, bu bina ile aynı tarihte yapılmış konak, kameriye, aslan ağızlı bir havuz ile anıt ağaçlar bulunuyor.

Valilik ve Orman Bölge Müdürlüğünce yaklaşık iki yıl sürecek restorasyonun ardından ihtişamlı görünümüne kavuşacak bina, ormancılığın tarihsel gelişimini tanıtmak ve ormanlar hakkında bilgi vermek amacıyla Bursa Ormancılık Müzesi olarak hizmet vermeye devam edecek.

"Tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz"

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, köşkün ilk sahibi Saatçi Ali Efendi'nin uzun yıllar boyunca bu binada saat imalatı yaptığını söyledi.

Ali Efendi'nin, köşkü atölye ve yaşam alanı olarak kullandığını belirten Akın, "Bina, 1934'te Orman Okuluna dönüştürülmüş. O yıllar, ormancılığın ilk teknik çalışmalarının yapıldığı yıllardır. Okulda, orman teşkilatı için elemanlar, şefler, mühendisler ve memurlar yetiştirilmiş. Bina, 1960'lı yıllarda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak hizmete açılmış ve 1981 yılına kadar kamu kurumu olarak hizmet vermiş." dedi.

Akın, köşkün 1989'da Türkiye'nin ilk ormancılık müzesi olarak hizmete açıldığını aktardı.

Müzede, 181 yıllık orman teşkilatının geçmişinden bugüne kadar evrak, arşiv malzemeleri ve fotoğrafların bulunduğunu bildiren Akın, ziyaretçilerin ormancılık tarihi hakkında bilgi sahibi olup izlenim edinebildiğini dile getirdi.

Yalçın Akın, yapının tek onarım dışında bugüne kadar herhangi bir restorasyon görmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl boyunca köşkün restorasyon projesiyle uğraştık ve çok şükür tamamladık. Bu yıl projenin uygulanması için ihale hazırlıkları içindeyiz. Köşkün ve eklentilerinin restorasyonu için ihaleye çıkılacak ve ardından inşaata başlanacak. İlk günkü mimarisine uygun, işlemeleri, duvar resimleri, tavan süslemeleri ve dekorlarına kadar restore edilecek yapının daha güzel bir şekilde hizmet vermesini amaçlıyoruz. Daha çok öğrenci grupları, orman teşkilatını bilen veya geçmişte bu mesleğin içinde bulunanların ziyaret ettiği bir müze. Restorasyon tamamlandıktan sonra tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Toplumun daha geniş kesimlerinin de burayı ziyaret etmesini istiyoruz."

Bursa Ormancılık Müzesi

Saatçi Köşkü'ndeki müzede, bitki ve hayvan fosilleri, ormancılıkla ilgili araç, gereç ve haritalardan oluşan yaklaşık 3 bin parça yer alıyor.

Türkiye'nin ilk ihtisas müzesi olma özelliğini de taşıyan, orman hayatından kesitler, orman bitkileri ve kesim aletleri, orman mühendisliğinde kullanılan aletler, fosiller, harita ve uzay fotoğrafları, tarihi orman içi haberleşme araçlarının sergilendiği bölümler bulunan müzede, önemli fosil koleksiyonları da sergileniyor.

Müzede, fil veya mamut ağacı olarak da bilinen sekoya ağacının 3 milyon yıl önce Anadolu'da bulunan örneği, atların atası olan bir hayvana ait kemik fosili ile 14 milyon yıllık Miyosen devrine ait fauna ve flora fosilleri de bulunuyor.

Eserler arasında, tarihi belge değeri olan, 1900'lü yılların ilk yıllarının tekniğiyle çizilen haritalar, orman mühendisliğinde kullanılan arazi ve büro malzemeleri ile telsiz ve santrallere de yer veriliyor.

Ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek

Yalçın Akın, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 11:58 Kaynak: AA


Son Dakika

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti         
18:22
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı         
18:17
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor         
18:11
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi         
17:50
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi         
17:35
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek         
17:22
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu         
17:10
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti         
17:06
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı         
16:53
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu         
16:52
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek         
16:52
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi         
16:49
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı         
16:22
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu         
16:20
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan         
16:01
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz         
16:01
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek         
15:58
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı         
15:53
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
15:47
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi         
15:37
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti         
15:13
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor         
14:57
Güzellik için organlarının yerlerini değiştirdiler! İşte tarihte kadınların akılalmaz güzellik yöntemleri Güzellik için organlarının yerlerini değiştirdiler! İşte tarihte kadınların akılalmaz güzellik yöntemleri         
14:57
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi         
14:50
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı         
14:32
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var         
14:23
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum         
14:08
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:59
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü         
13:55
Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 18:34:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormancılık müzesine ev sahipliği yapan tarihi köşk restore edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]