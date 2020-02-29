Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan İdlib saldırısına tepki - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan İdlib saldırısına tepki - Son Dakika Ekonomi

Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan İdlib saldırısına tepki

6 saat önce

Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan İdlib saldırısına tepki, System.String[]

Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Ormancılıkla ilgili 6 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan platformdan yapılan açıklamada, söz konusu saldırı nefretle kınanarak, "Şehit olan evlatlarımızın ocaklarına ve milletimizin bağrına ateş düşmüştür. Yüreğimiz yangın yeri, öfkemiz taze. Türk milleti bu acı günü unutmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Vatanın huzuru, bütünlüğü, milletin bekası, sınırların korunması ve mazlumların güvenliği için şehadete yürüyen kahraman askerlerin mekanlarının cennet olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ailelere sabır, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

Dünyanın, Türk milletinin birliğini, birlikteliğini, bağımsızlığına olan düşkünlüğünü ve merhametini bir kez daha net olarak gördüğünün ve görmeye devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, güçlü bir devlettir. Terör yapılanmalarına ve mazlumlara karşı işlenen suçlara karşı müdahale etmek için orada bulunan Mehmetçiğimize yapılan saldırı, misliyle karşılık bulacaktır. Ülkemiz, yaşanan bu acılardan toplumun her kesimiyle kenetlenerek, daha da güçlenerek çıkacak ve kararlılıkla kendisine karşı oluşturulan her türlü tuzağı bozacaktır. Açıklamaktan şeref duyarız ki bizler dün olduğu gibi bugün de, yarın da devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanındayız. Cenabıhak ülkemizin birliğini korusun, milletimizi muhafaza etsin, ordumuzu her daim muzaffer eylesin."

Suriye, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:12 Kaynak: AA
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