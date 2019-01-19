Son Dakika Haberleri: Ormanda 120 Teneke Tiner Ele Geçirildi

Ormanda 120 Teneke Tiner Ele Geçirildi

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda 120 teneke tiner bulundu.

Ormanda 120 Teneke Tiner Ele Geçirildi, System.String[]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda 120 teneke tiner bulundu.

Gündoğdu ve Ovaakça Mahallesi mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alana atılmış tenekeler bulunduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede 120 adet olduğu belirlenen tenekelerin içinde tiner bulunduğu görüldü.

Kamyonete yüklenerek yediemin deposuna götürülen tiner tenekeleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:48 Kaynak: AA

Ovaakça, Gündoğdu, Osmangazi, Bursa, Güncel
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