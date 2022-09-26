ORMANDA 3 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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ORMANDA 3 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

26.09.2022 13:35

ADANA'da Eylül Yıldırım (23), ormanda 3 yaşındaki kızı Hiranur'u tabancayla öldürdükten sonra kendi başına da ateşleyip, yaşamına son verdi.

ADANA'da Eylül Yıldırım (23), ormanda 3 yaşındaki kızı Hiranur'u tabancayla öldürdükten sonra kendi başına da ateşleyip, yaşamına son verdi. Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Eylül Yıldırım, iddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşamayıp, uyuşturucu kullanmaya başladı. Ailesiyle de sorunları olduğu öne sürülen Yıldırım, kızı Hiranur ile dün akşam ormana gitti. Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla kızını vurarak öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Yıldırım, yaşamına son verdi. Ormanda bulunan anne ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan Yıldırım ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü. Yıldırım'ın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
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Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı Anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu Anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu
Kaynak: DHA

Sarıçam, Adana, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORMANDA 3 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

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