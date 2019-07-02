Son Dakika Haberleri: Ormanda ağaç keserken üzerine ağaç devrilen kişi öldü
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Ormanda ağaç keserken üzerine ağaç devrilen kişi öldü

1 saat önce

Bozüyük ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.

Ormanda ağaç keserken üzerine ağaç devrilen kişi öldü, System.String[]
Bozüyük ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muratdere köyü Pamukalan mevkisinde tarımsal kalkınma kooperatifi üyesi Bahri Akay'ın (61), ormanlık alanda kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Akay'ın cesedi Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:00 Kaynak: AA
Bozüyük, Güncel
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