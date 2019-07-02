Ormanda ağaç keserken üzerine ağaç devrilen kişi öldü
1 saat önce
Bozüyük ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
Bozüyük
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:00 Kaynak: AA
ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muratdere köyü Pamukalan mevkisinde tarımsal kalkınma kooperatifi üyesi Bahri Akay'ın (61), ormanlık alanda kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Akay'ın cesedi Bozüyük Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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