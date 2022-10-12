Ormanda ağaçtan düşüp bacağını kırdı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanda ağaçtan düşüp bacağını kırdı, ekipler seferber oldu

12.10.2022 14:07
Ormanda ağaçtan düşüp bacağını kırdı, ekipler seferber oldu

BURSA'da, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Selamettin Açar'ın (41) bacağı kırıldı.

BURSA'da, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Selamettin Açar'ın (41) bacağı kırıldı. Ekiplerin ormanda 1 saatte ulaşabildiği Açar, hastaneye kaldırıldı.

Selamettin Açar, arkadaşıyla kestane toplamak için Uludağ'ın eteklerinde yer alan Zeyniler mevkisindeki ormana gitti. Ağaca çıkan Açar, 8 metre yükseklikten düştü. Açar'ın arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralıya ulaşamayan sağlık ekibi de AFAD'a haber verdi. Bölgeye gitmek için harekete geçen AFAD ve UMKE ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Açar'a ulaştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Açar'ın bacağında kırıklar olduğu tespit edildi. Sedyeyle ormandan çıkarılan Açar, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Açar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


YORUMLAR
500
Bursa haber | Bursa'da ağaçtan düşünce ormanda mahsur kalan kişi kurtarıldı Bursa haber | Bursa'da ağaçtan düşünce ormanda mahsur kalan kişi kurtarıldı Uludağ Milli Parkı'nın güvenliğinden sorumlu komisyon kurulacak Uludağ Milli Parkı'nın güvenliğinden sorumlu komisyon kurulacak
Kaynak: DHA

Uludağ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanda ağaçtan düşüp bacağını kırdı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kapadokya'da fiyatı 4 bin liraya çıkan balon turuna binemeyen yerli turist, çareyi 35 liralık sanal tura katılmakta buldu
13:19 Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...
13:05 İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı
12:43 Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır
12:43 Bakan Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" projesinde tapuların verileceği tarihi açıkladı
12:38 Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan "zam" iddialarına yanıt: Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor
12:41 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı
12:37 Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
12:32 Eşini kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapsi istenen sanık, hakime son sözünü söyledi: Adalet istiyorum
12:27 Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 14:12:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ormanda ağaçtan düşüp bacağını kırdı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement