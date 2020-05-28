Ormanda annesini kaybeden yavru karaca keçi besiciliği yapan aileye teslim edildi
Bartın'da dere yatağında bulunan yavru karaca, beslenmesi için keçi besiciliği yapan bir ailede koruma altına alındı.
Bartın'da dere yatağında bulunan yavru karaca, beslenmesi için keçi besiciliği yapan bir ailede koruma altına alındı.
Bartın'ın Cöcü köyünde meydana gelen olayda, dere yatağında yavru bir karaca olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanı Arıt Jandarma Komutanlığına götürerek yetkililere teslim edildi. Karakolda keçi sütü ile beslenen karaca için daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Olay yerine gelen görevliler karacayı alarak Bartın'da görev yapan Veteriner Hekim Tolga Kandıralı'ya götürdü. Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen karaca daha sonra Akgöz köyünde keçi besiciliği yapan aileye geçici olarak teslim edildi. 1 hafta süreyle keçi sütü ile beslenecek olan karaca, daha sonra Sinop Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:24 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Ormanda annesini kaybeden yavru karaca keçi besiciliği yapan aileye teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti