ÇANAKKALE - Ormanda atıl kalan çam kabuklarından ısı yalıtım malzemesi ürettiler - Son Dakika

ÇANAKKALE - Ormanda atıl kalan çam kabuklarından ısı yalıtım malzemesi ürettiler

30.11.2020 10:59

Çanakkale ve Kahramanmaraş'taki üniversitelerde görevli 4 öğretim üyesi, ağaç kabuklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla borik asit de kullanarak ısı yalıtım malzemesi üretti.

Çanakkale ve Kahramanmaraş'taki üniversitelerde görevli 4 öğretim üyesi, ağaç kabuklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla borik asit de kullanarak ısı yalıtım malzemesi üretti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Cihad Bal, aynı üniversitenin Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ertuğrul Altuntaş ve Doç. Dr. Kadir Karakuş ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yenice Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuncay Efe, orman atıklarının değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Akademisyenler, ağaç kabuğunun gövdeyi dış etkenlerden, yüksek ısı, soğuk ve darbelerden korumasından yola çıkılarak, bu özellikleri binalarda da uyarlayabilmek üzere geliştirdikleri fikirleri, proje haline getirdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) da sunulan proje kapsamında gerekli aşamaların tamamlanmasıyla, farklı kombinasyonlarda 15 çeşit ısı yalıtım malzemesi üretildi.

Kızılçam kabuğunun, yapıştırıcılar ve borik asitle kaplanmasıyla üretilen, yangına karşı da dirençli olan, binaların iç ve dış yalıtımında kullanılabilecek malzeme için patent başvurusunda bulunuldu.

"Çürümeye bırakılması, boşta kalması ekonomi için bir kayıp"

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuncay Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi orman atıklarından çam kabuğunun değerlendirilmesi üzerine kurduklarını söyledi.

Ham madde olarak ağaç kabuğunu seçmelerinin nedenlerine değinen Efe, "Normalde ağaç kabuğunun, zaten ağacın gövdesini dış etkenlere karşı koruyan bir özelliği var. 'Ağacı ısıdan, soğuktan, darbelerden koruyabiliyorsa bunu biz binalara da uyarlayabilir miyiz?' diye bir fikir geliştirdik." dedi.

Efe, kesim yapıldıktan sonra tomruk üretimi sırasında böcek istilasına karşı soyularak ormanda bırakılan çam kabuklarının, yakacak olarak bile pek değerinin olmadığını anlattı.

Kolay tutuşmayan, kalori olarak enerji değeri düşük olan bu malzemeyi ekonomiye kazandırmak istediklerini dile getiren Efe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun (çam kabukları) çürümeye bırakılması, boşta kalması ekonomi için bir kayıp. Orada kullanılabilecek, gerçekten işe yarayabilecek bir ham madde var ve biz bunu aldık. Birtakım yapıştırıcılarla, borik asitle, borun harika özelliklerinden biri olan yanmaya karşı direnç gösteren özelliklerini kullanarak kalıpladık, binalarda içeride veya dışarıda rahatlıkla kullanılabilecek bir ısı yalıtım malzemesi haline getirdik. Bu konuda patent başvurumuzu yaptık. Halihazırda değerlendiriliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde tescilleneceğini, ruhsatlanacağını düşünüyorum."

"Enerji tasarrufuna büyük katkı sağlayacak"

Efe, malzemenin test çalışmalarında, gerek ısı iletim katsayısı gerekse yanmaya karşı direnç bakımından oldukça iyi sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Bu malzemenin enerji tasarrufuna büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Efe, "Özellikle son birkaç yılda medyadan gördüğümüz bazı yangın haberlerinde, şu anda binaların dış cephesinde kullanılan ısı yalıtım amaçlı olarak köpük, petrol esaslı ısı yalıtım malzemelerinin yangın anında çok hızlı bir şekilde alev alarak yayıldığını gördük. Ürettiğimiz ısı yalıtım malzemesi bu konuda çok iyi. Yanma testinden 15 çeşit malzemenin tamamı da geçer rapor aldı." bilgisini paylaştı.

Efe, ürünün testlerini Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında yaptırdıklarını aktardı.

Kendilerinin yaptığı testlerde de ürünün alev almadığını belirten Efe, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz yalıtım malzemesinde çam ağacı kabuklarını tercih ettik, bazılarında ise çeşitli oranlarda inşaat perliti dediğimiz bir malzeme kullandık. Bu perlitin çok geniş kullanım alanları var. Halihazırda inşaatta sıva içine katılarak ısı yalıtım amaçlı olarak kullanılıyor. Biz de bunun yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 olarak toplam hacme göre karıştırarak farklı kombinasyonlarda üretimini gerçekleştirdik. Perlitin özellikle ısı yalıtımına ve yanmaya karşı direnç katkısı oldukça yüksek. Diğer taraftan malzemenin ağırlığını da düşüren bir etkisi var. Dolayısıyla bu şekilde 15 farklı ısı yalıtım malzemesi ürettik."

ÇANAKKALE - Ormanda atıl kalan çam kabuklarından ısı yalıtım malzemesi ürettiler
ÇANAKKALE - Ormanda atıl kalan çam kabuklarından ısı yalıtım malzemesi ürettiler
ÇANAKKALE - Ormanda atıl kalan çam kabuklarından ısı yalıtım malzemesi ürettiler
ÇANAKKALE - Ormanda atıl kalan çam kabuklarından ısı yalıtım malzemesi ürettiler

Kahramanmaraş, Öğretim Üyesi, Çanakkale, EFE, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Ormanda atıl kalan çam kabuklarından ısı yalıtım malzemesi ürettiler - Son Dakika


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