ORMANDA ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DRONE İLE YAKALADILAR - Son Dakika
Üye Girişi

ORMANDA ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DRONE İLE YAKALADILAR

25.04.2022 09:49

AYDOS Ormanı'nda atış talimi yapan iki kişi, drone ile tespit edilerek yakalandı.

AYDOS Ormanı'nda atış talimi yapan iki kişi, drone ile tespit edilerek yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Aydos Ormanı'nda olası sabotaj girişimlerini engellemek amacıyla, 24 Nisan günü drone ile devriye görevi yaptı. Drone görüntülerinde kalabalık bir grup içinde bulunan iki kişinin etrafa ateş ettiği tespit edildi. Polis ekipleri ateş eden G.S. ve küçük yaşta olduğu öğrenilen F.S isimli 2 kişiyi, kurusıkı tabancalarıyla birlikte gözaltına alındı. Ormanda atış talimi yaparak tehlike oluşturan iki kişiye 4 bin 712 TL para cezası verildi.

ORMANDA ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DRONE İLE YAKALADILAR
ORMANDA ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DRONE İLE YAKALADILAR
ORMANDA ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DRONE İLE YAKALADILAR
ORMANDA ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DRONE İLE YAKALADILAR

YORUMLAR
500
(FPV DRONE) Çakalburnu Lagünü ve kent ormanında ilkbahar güzelliği (FPV DRONE) Çakalburnu Lagünü ve kent ormanında ilkbahar güzelliği Havzalı çiftçi deneme amaçlı tarlasını zirai drone ile ilaçladı Havzalı çiftçi deneme amaçlı tarlasını zirai drone ile ilaçladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORMANDA ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DRONE İLE YAKALADILAR - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
08:57 Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:02:40. #1.12#
SON DAKİKA: ORMANDA ATIŞ TALİMİ YAPARKEN DRONE İLE YAKALADILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement