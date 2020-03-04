Ormanda başlayan yangın fındık bahçesine sıçradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ormanda başlayan yangın fındık bahçesine sıçradı - Son Dakika

Ormanda başlayan yangın fındık bahçesine sıçradı

6 saat önce

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, fındık bahçesine sıçradı.

Ormanda başlayan yangın fındık bahçesine sıçradı, System.String[]

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, fındık bahçesine sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyü Karadiken mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Raşit Tutkun'a ait fındık bahçesine sıçradı. Yükselen dumanı gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çabayla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, ormanlık alan ve fındık bahçesi zarar gördü.Yangının zarar verdiği alanın tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:01:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormanda başlayan yangın fındık bahçesine sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]