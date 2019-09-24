Ormanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:41 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu.
Korkuteli ilçesi Maarif bölgesindeki ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Ormanlık bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, üzerinde beyaz çizgili tayt bulunan, büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilen kadın cesedinde inceleme yaptı. Jandarma, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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