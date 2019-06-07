Son Dakika Haberleri: Ormanda bisikletten düşerek yaralanan genç için ekipler seferber oldu
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Ormanda bisikletten düşerek yaralanan genç için ekipler seferber oldu

1 saat önce

Karabük'te ormanlık alanda bisikletinden düşerek yaralanan üniversite öğrencisi için tüm ekipler seferber oldu.

Ormanda bisikletten düşerek yaralanan genç için ekipler seferber oldu, System.String[]
Karabük'te ormanlık alanda bisikletinden düşerek yaralanan üniversite öğrencisi için tüm ekipler seferber oldu.

Karabük Üniversitesi Mühendislik bölümü öğrencisi Mehmet Çakmak, 2 arkadaşıyla birlikte bisikletlerle ormanlık alanda gezintiyi çıktı. Büyükdüz mevkiinde bisikleti ile devrilerek yaralanan Mehmet Çakmak'ın sağ omzu çıktı. Arkadaşlarından biri Mehmet Çakmak'ın başında beklerken, diğeri ise bir süre bisikletini sürüp cep telefonunun çektiği alandan bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine arazi aracı ile Büyükdüz mevkiine çıkan Erdem Gezgic uzun uğraşlar sonucu yaralı genci düştüğü yerden aldı. Bu sırada olay yerine 112, AFAD ve UMKE ekipleri de geldi. Sağ omzu çıkan Mehmet Çakmak, daha sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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