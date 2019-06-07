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Ormanda bisikletten düşerek yaralanan öğrenci kurtarıldı

54 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gezintiye çıktığı ormanda bisikletinden düşerek yaralanan ve mahsur kalan üniversite öğrencisi, Safranbolu Off-Road, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ormanda bisikletten düşerek yaralanan öğrenci kurtarıldı, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gezintiye çıktığı ormanda bisikletinden düşerek yaralanan ve mahsur kalan üniversite öğrencisi, Safranbolu Off-Road, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte Sarıçiçek ormanlarında bisikletiyle gezintiye çıkan üniversite öğrencisi Mehmet Çakmak, bir süre sonra dengesini kaybederek düştü.
Yaralandığı için hareket edemeyen Çakmak için diğer iki arkadaşı, cep telefonuyla iletişim kurabildikleri bir bölgeye kadar gelerek yardım istedi.
Olay yerine Safranbolu Off-Road, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Özel tasarlanmış arazi araçlarıyla bulunduğu bölgeden alınan Çakmak, dağ yolunda kendisini bekleyen ambulansa konularak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Çakmak'ın kollarında çıkık olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:17 Kaynak: AA
AFAD, Safranbolu, Karabük, Güncel
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