Son Dakika Haberleri: Ormanda böceğin ısırdığı iddia edilen Kazak asıllı adam öldü
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Ormanda böceğin ısırdığı iddia edilen Kazak asıllı adam öldü

14 saat önce

Bursa'da Kazakistan uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle geldiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde vücudu mosmor olduktan sonra hayatını kaybetti.

Ormanda böceğin ısırdığı iddia edilen Kazak asıllı adam öldü, System.String[]

Bursa'da Kazakistan uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle geldiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde vücudu mosmor olduktan sonra hayatını kaybetti.


Olay, İnegöl'e bağlı Alanyurt Yeni Mahallede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kazakistan'dan Cuma günü İnegöl'e gelen 36 yaşındaki Sabır Tutadze, Cumartesi günü yaşadıkları eve içecek su getirmek için yakınlarıyla İnegöl'e bağlı Kırsal Kıran Mahallesine gitti.


Su doldurduktan sonra eve dönen Sabır Tutadze, akşam saatlerinde boğazlarının ağrıdığını ve vücudunda halsizlik olduğunu belirterek, odasına geçip uyudu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ateşi iyice artan Sabır Tutadze, yakınları tarafından sabahın erken saatlerinde İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan ve vücudu saatler içerisinde mosmor olan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Ailesi Tutadze'nin ormanda böcek ısırması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini ileri sürerken, hastane personeli olayı güvenlik güçlerine bildirdi. Olayı şüpheli bulan İnegöl Cumhuriyet Savcısı tarafından Sabır Tutadze'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Devlet Hastanesi, Kazakistan, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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