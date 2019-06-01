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Ormanda böyle yakalandılar

43 dakika önce

Tekirdağ'da, jandarmanın yaptığı uygulamalarda 2 günde 168 kaçak yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.

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Tekirdağ'da, jandarmanın yaptığı uygulamalarda 2 günde 168 kaçak yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Süleymanpaşa ile Marmara Ereğlisi, Ergene ve Saray ilçelerinde yaptıkları uygulama ve kontrollerde, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 168 kaçağı yakaladı. Olayla ilgili yasa dışı insan ticareti yapan A.Ü., G.Y., K.Y. ve S.O.A. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca kaçak göçmenleri taşıyan 4 kara aracına el konuldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Tekirdağ, Güncel
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