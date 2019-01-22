Ormanda Bu Şekilde Eğik Bir Ağaç Görürseniz Hemen Uzaklaşın ve Yardım İsteyin!
57 dakika önce
Ormanda Bu Şekilde Eğik Bir Ağaç Görürseniz Hemen Uzaklaşın ve Yardım isteyin!
Ormanda Bu Şekilde Eğik Bir Ağaç Görürseniz Hemen Uzaklaşın ve Yardım isteyin!
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:46 Kaynak: Youtube
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