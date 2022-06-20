Ormanda bulunan kesik at başı panik yarattı! Polis, etlerin kasaplara satıldığını düşünüyor - Son Dakika
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Ormanda bulunan kesik at başı panik yarattı! Polis, etlerin kasaplara satıldığını düşünüyor

20.06.2022 10:17

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki ormanlık bölgede başları kesilmiş 2 atın kemikleri bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede derisi yüzülmüş atlara ait etlerin, kemiklerden kesilerek götürüldüğü anlaşıldı. Diğer taraftan ekipler kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Bağlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda vatandaşlar, ağaçların arasında başı kesilmiş, derisi yüzülmüş ve etleri kemiklerinden ayrılmış iki at iskeleti fark etmeleri üzerine hemen telefonlarına sarıldı. Durumun kendilerine bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri; atın kesilen başını, iskeletinin olduğu yerden 20 metre uzaklıktaki bir ağacın yanında buldu.

ETLERİN SATILDIĞI ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Atları kesip parçalara ayıran kişileri belirlemek için bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı. Ayrıca bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

DAHA ÖNCE KESİLEN ATLARIN DA KEMİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, daha önce de bölgede kesilen atlara ait kemik parçalarına rastlandı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Bağlık mahallesi, Tekirdağ, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda bulunan kesik at başı panik yarattı! Polis, etlerin kasaplara satıldığını düşünüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanda bulunan kesik at başı panik yarattı! Polis, etlerin kasaplara satıldığını düşünüyor - Son Dakika
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