Son Dakika › Güncel › Ormanda bulunan tank mermisi, kontrollü imha edildi - Son Dakika
Ormanda bulunan tank mermisi, kontrollü imha edildi
6 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ormanlık alanda bulunan patlamamış tank mermisi, kontrollü olarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:50 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ormanlık alanda bulunan patlamamış tank mermisi, kontrollü olarak imha edildi.
Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi Taşlık Balkan Altı mevkisinde hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından patlamamış tank mermisi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 105 milimetre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki tank mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. Tank mermisi, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak imha edildi.
Son Dakika Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü