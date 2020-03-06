Ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi- DÜZELTME - Son Dakika
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Ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi- DÜZELTME

6 saat önce

Ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildiTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ormanlık alanda bulunan patlamamış tank mermisi, kontrollü olarak imha edildi.

Ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi- DÜZELTME, System.String[]

Ormanda bulunan tank mermisi, patlatılarak imha edildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ormanlık alanda bulunan patlamamış tank mermisi, kontrollü olarak imha edildi.

Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi Taşlık Balkan Altı mevkisinde hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından patlamamış tank mermisi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 105 milimetre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki tank mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. Tank mermisi, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak imha edildi.


Jandarma, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:40 Kaynak: DHA
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