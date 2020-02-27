Ormanda bulunan yaralı ceylan tedavi altına alındı - Son Dakika

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Ormanda bulunan yaralı ceylan tedavi altına alındı
7 saat önce
Bolu'da ormanda yaralı halde bulunan yavru ceylan tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Bolu'da ormanda yaralı halde bulunan yavru ceylan tedavi altına alındı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mudurnu ilçesine bağlı Çavuşderesi Köyü mevkinde bir vatandaşın yaralı halde bulduğu yavru ceylanı Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiği ifade edildi.
Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ceylanın daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.
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