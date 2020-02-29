Ormanda bulunan yavru ayı Ormanya'da keçi sütüyle besleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ormanda bulunan yavru ayı Ormanya'da keçi sütüyle besleniyor - Son Dakika

Ormanda bulunan yavru ayı Ormanya'da keçi sütüyle besleniyor

7 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vatandaşlar tarafından ormanlık alanda bulunan yavru ayı, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınarak, keçi sütü ile beslendi.

Ormanda bulunan yavru ayı Ormanya'da keçi sütüyle besleniyor, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vatandaşlar tarafından ormanlık alanda bulunan yavru ayı, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınarak, keçi sütü ile beslendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Samanlı Dağları'nda ormanlık alanda gezen vatandaşlar savunmasız halde bir ayı yavru buldu. Vatandaşlar durumu hemen yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler daha sonra vatandaşlar ile buluşarak yavru ayıyı teslim aldı. Daha sonra yavru bozayı Kocaeli'nin Karatepe ilçesindeki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliği taşıyan Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Yavru bozayı merkezde veterinerler tarafından bakıma alındı. Boz ayının sağlık kontrollerini yapan ekipler, keçi sütü ile beslediler.

Boz ayının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Selim Sandallı, "3 kilo 210 gram ile teslim aldığımız yavru ayımızda herhangi bir hastalık veya yaralanma söz konusu değil. Biraz yorgun düşmüş. Bir süredir aç kaldığını düşündüğümüz için keçi sütü ile besledik. Sağlık durumu gayet iyi. Başıboş bir yavru yaban hayvanı görüldüğünde ilk akla gelen onu yakalayıp korumak olabilir. Fakat bu işlem yavruya çoğunlukla faydadan çok zarar getirebilir. Çünkü yavrunun annesi, büyük olasılıkla yakın bir yerlerde besleniyor ya da avlanıyor olabilir. Sizi görünce yavrusuna yaklaşmaktan korkar. Anne yaban hayvanı beslenirken sıklıkla yavru annesinin onu sakladığı bölgede bekler. Bu davranış onu yırtıcı ve dış ortamdan gelebilecek tehlikelerden korur. Yavrusu alınan yaban hayvanları o bölgeyi terk etmemekte, 3 gün içinde yavrularını bulurlar ise onları tekrar sahiplenebilmektedir. Ancak yavrunun yaralı, terk edilmiş veya yırtıcı tehlikesi altında olduğundan kesin olarak eminseniz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün İlgili şube müdürlüklerine haber vermeniz en doğru iş olacaktır" dedi.

(Enes Azmak/İHA)

Kocaeli, Gölcük, Avrupa, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz Sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 06:56:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ormanda bulunan yavru ayı Ormanya'da keçi sütüyle besleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]