Ormanda bulunan yavru bozayı bakıma alındı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda bulunan 2 haftalık yavru boz ayı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda bakıma alındı.

Gölcük'te ormanlık alanda bulunan yavru bozayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Veterinerler yavru boz ayıyı sağlık kontrolünden geçirdi. Herhangi bir sağlık problemi olmayan, iki haftalık olduğu düşünülen yavru boz ayı biberonla süt verilerek beslendi.