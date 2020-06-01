Ormanda bulunan yavru karaca ile puhu kuşu korumaya alındı - Son Dakika

Ormanda bulunan yavru karaca ile puhu kuşu korumaya alındı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanda vatandaşların bulduğu her ikisi de yavru olan karaca ile puhu kuşu, korumaya alındı.

Yavru hayvanların kendi başlarına yaşayabilecek erişkinliğe ulaşmalarının ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.