Ormanda cesedi bulunan hemşire toprağa verildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ortadan kaybolduktan sonra ormanda bulunan hemşire Batuhan Yiğit (23), toprağa verildi. Yiğit'in, falçatayla bileklerini, ardından da boynundaki şahdamarını keserek intihar ettiği belirlendi.

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu yıl mezun olan Batuhan Yiğit, 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı. Yiğit, akşam eve dönmedi. Cep telefonuna da cevap vermeyen Yiğit'in gidebileceği yerlere bakan yakınları, ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Üniversiteden mezun olduktan sonra ataması İstanbul Üsküdar'daki hastaneye yapılan Yiğit'in bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Batuhan Yiğit'in kaybolmasından 6 gün sonra dün motosikletli Yunus timleri, Aktepe Mahallesi'nde ormanda arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, ormandaki dere yatağında Yiğit'in boynu kesilmiş cesedini buldu. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, Yiğit'in cansız bedeninin yanında falçatayla çantasının içinde intihar notu buldu. Notta, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazıldığı belirtildi.Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yiğit'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Yiğit'in falçatayla önce bileklerini, ardından da boynundaki şahdamarını keserek intihar ettiği belirlendi.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Yiğit'in cenazesi, bugün öğle vakti beklenmeden Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.